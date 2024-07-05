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Футболист Трэвис Келси купил вещей на 7,5 миллиона рублей

Бойфренд певицы Тейлор Свифт футболист Трэвис Келси за раз потратил на шопинг 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает The Sun. Трэвис Келси посетил бутик бренда Burberry. В магазине он приобрел кожаную куртку-бомбер за $4950 (436 тысяч рублей), классическую кожаную байкерскую куртку за $5900 (519 тысяч рублей) и стеганую куртку-бомбер стоимостью $2350 (207 тысяч рублей). "Трэвису нравится стиль Burberry. Он давно планировал эту поездку. Он любит лондонский образ жизни — от такси и чая до моды", — заявил инсайдер издания. Он также купил две пары часов Rolex, общая цена которых составила $63 тысячи (5,5 миллиона рублей), а также несколько вещей от Louis Vuitton. Новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси "Канзас Сити Чифс" победила "Лос-Анджелес Чарджерс". Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями. До этого пресса писала, что Свифт планирует обручиться с бойфрендом-футболистом этим летом.

Футболист Трэвис Келси купил вещей на 7,5 миллиона рублей
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