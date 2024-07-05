Почему миллениалы выглядят моложе своих лет

В Сети регулярно обсуждают звезд-миллениалов, которые не выглядят на свой возраст. Энн Хэтэуэй, Эмма Стоун, Хилари Дафф… Пользователи «обвиняют» актрис в том, что ни годы, ни материнство, ни напряженный график не отображаются на их фигурах и лицах. Специалисты в области здравоохранения рассказали, почему, по их мнению, люди, родившиеся в период с 1981 года по 1996 год, как будто бы стареют медленнее.

© Кадр из фильма "Мысль о тебе"

Все дело в том, что миллениалы переняли мудрость и ошибки предыдущих поколений, считает доктор Энтони Росси, дерматолог, профессор и исследователь в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке. По его словам, они первыми стали регулярно и правильно пользоваться солнцезащитными средствами, которые способны сыграть большую роль в замедлении старения.

Как следует из результатов опроса Американской академии дерматологии 2023 года, 20% представителей поколения Z считают, что красивый загар важнее защиты от рака кожи. 30% признались, что предпочли бы выглядеть «отлично» сегодня с загаром, «даже если это приведет к тому, что в будущем они будут выглядеть хуже».

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Во-вторых, те, кто родился в 80-х и 90-х годах, в целом довольно щепетильно относятся к ежедневному уходу за кожей. По мере приближения 30-40-летнего возраста они начинают использовать продукты с антиоксидантами и ретиноидами, которые также являются врагами старения.

И, конечно, многие представители этой возрастной группы прибегают к «ухищрениям» вроде филлеров и ботокса, обращают внимание косметологи. Все это в совокупности — солнцезащитный крем, гиперспецифические режимы ухода за кожей и косметические инъекции — дает такой омолаживающий эффект. И поэтому представление общества о том, как выглядит женщина среднего возраста, кардинально изменилось за последние годы.

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