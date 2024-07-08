Маникюр на короткие ногти: 20 необычных трендовых идей

Короткие ногти — не повод отказывать себе в модном маникюре. Современный нейл-арт позволяет обзавестись трендовым дизайном 2024 независимо от формы пластины и ваших предпочтений: предлагаем вдохновиться одним из 20 вариантов оформления коротких (и даже очень коротких) ногтей.

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Контрастный цветной

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Короткие ногти не ограничивают выбор цветов лака.

Color block, то есть дословно «цветные блоки», — это стиль, который подразумевает сочетание чистых, как правило, контрастных цветов. Если душа требует чего-то необычного, попробуйте этот «френч наоборот»: цвет подчеркивает не кончик ногтя, а лунулу. Палитру можно выбрать под настроение: от нежных пастельных оттенков до ярких флюоресцентных — каждая вариация такого дизайна выглядит совершенно по-разному.

Нежный цветочный

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Цветы на ногтях смотрятся нежно.

Изящный цветочный маникюр требует от мастера незаурядного художественного таланта, но если ваш нейл-мастер не может похвастаться необходимыми навыками для рисовки миниатюрных цветов, можно создать аналогичный маникюр методом стемпинга и даже с помощью наклеек. Главный секрет – максимально естественная матовая основа, которая создаст эффект натурального ухоженного ногтя.

Звездная ночь

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Фишка этого маникюра — необычное сочетание цветов.

Кажется, «космос» на ногтях сдает позиции, уступая более минималистичным вариантам со звездным небом. Растяжка цвета от прозрачного у основания ногтей к цветному на кончиках позволит маникюру дольше выглядеть свежим при отрастании ногтя. Заметим, что звезды в стиле ретроплакатов украсят практически любой маникюр, но на таком омбре смотрятся особенно эффектно.

Матовые пустышки

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Этот интересный маникюр подойдет даже для брутальных образов.

Матовый маникюр по-прежнему выглядит оригинальнее матового, но необычные «пустые» детали однозначно выводят его на совершенно иной уровень. Начать предлагаем с сердечек на безымянных пальцах, но тот же трюк можно провернуть с любой геометрической формой. Главное, не переборщить с количеством и размером выключек — так в типографии называют незаполненные красителем формы.

Анималистичный

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Анималистичный маникюр в тренде не первый год.

«Натуральная» зебра зачастую выглядит дешево и, откровенно говоря, пошло, чего не скажешь о том же анималистичном узоре на телесном фоне. Идеальным вариантом будет оттенок, который немного темнее вашей кожи, имейте это в виду. Поэкспериментировать можно и с «хищными» вариантами — например, попросить мастера нарисовать пятна леопарда или любого другого зверя в той же манере.

Половинки

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Такой дизайн на коротких ногтях делается за считанные минуты.

С помощью этого незатейливого дизайна у вас есть все шансы стать трендсеттером в области нейл-арта среди своего окружения. Как говорится, все гениальное просто — такой маникюр выглядит так, словно вы небрежно макнули каждый ноготок прямо в лак. Можно применить комбинацию, как на примере: фисташковый, травянистый и черный, а можно дать волю фантазии. Тем не менее рекомендуем задействовать один нейтральный темный оттенок и не использовать больше трех цветов.

Хаос

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Очень короткие ногти тоже можно оформить интересно.

Кажется, мы нашли идеальный вариант для тех, кому нужно все, сразу и побольше. Этот дизайн подойдет не только для девочек-подростков на каникулах, но и ярких личностей, которые обожают эпатировать публику и не прочь приобщиться к молодежным трендам. Шашечки, глазные яблоки, тай-дай, тропики и смайлики — не отказывайте себе ни в чем! В каком-то смысле хаотичный нейл-арт подчиняется правилу «чем хуже, тем лучше» — это безудержная эклектика.

Изысканный минимализм

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В этом дизайне приветствуется форма «‎мягкий квадрат»‎.

Если бы греческие богини ходили бы в салон красоты, они сделали бы нечто такое, согласны? Максимальная естественность и сдержанное матовое золото придутся по вкусу как сторонницам минимализма, так и любительницам тихой роскоши. Достаточно нанести матовое покрытие на платину и «металлические» капли-бусины на кончик ногтя. А на случай помпезного торжества можно использовать молочный белый в качестве фона.

Тропический

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«‎Тропики»‎ из года в год попадают в список трендов на короткие ногти.

Из года в год с наступлением лета модницы вспоминают о тропическом маникюре. Не спорим: идея эта не слишком оригинальная, но такие паттерны давно стали классикой дизайна, поэтому бояться их не стоит. Обратите внимание, что пальмовые листья смотрятся эффектно за счет использования двух оттенков зеленого. Чтобы результат вас порадовал, рекомендуем использовать именно такую технику исполнения.

Синий минимализм

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Вариант для тех, кому непросто даются новые идеи для маникюра.

Сама идея подчеркнуть кутикулу не нова — однако сочетание ультрамарина и полупрозрачной молочной базы поистине свежее, стильное и, не побоимся этого слова, — космическое. Приятная особенность этого варианта в том, что его можно сделать своими руками. Это куда проще, чем нарисовать идеальный френч. Анатомия к вашим услугам — просто ведите кисть вдоль основания ногтя.

Россыпь клубники

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Клубнички выигрышно смотрятся на ногтях овальной формы.

Предупреждаем сразу: мастер за выбор этого дизайна спасибо вам не скажет: прорисовывать ягодки придется долго и нудно. Зато с земляничной поляной на ноготках летнее настроение вам обеспечено! Гораздо быстрее дело пойдет, если воспользоваться вспомогательными инструментами — например, штампом для стемпинга и дорисовать только точки и плодоножки.

Золотой омбре

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Необычный вариант минималистичного маникюра.

В отпуске хочется отдохнуть от тяжелого макияжа и необходимости поддерживать маникюр в образцовом состоянии. В то же время и совсем без покрытия грустно: сиять хочется даже на отдыхе. Идеальным решением может стать золотой градиент — фокус на кончиках вкупе с минимальной растяжкой позволит создать легкий воздушный дизайн на лето.

Хрустальный шар

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Такой нейл-арт легко воссоздать на ногтях любой формы.

Смешиваем два молочных оттенка, дополняем изящным золотистым обрамлением и получаем безумно красивый маникюр в стиле «хрустальный шар». Пускай будущее он вам не покажет, но хорошее настроение подарит однозначно — этот эстетичный вариант никого не оставит равнодушным.

С пропуском лунок

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Красный лак на коротких ногтях — вечная классика.

Эта дилемма знакома каждой девушке: с одной стороны, хочется классику, с другой — не хочется переделывать отросшие ногти спустя неделю. Этот дизайн учитывает все подобные нюансы. Попросите мастера и самый край ногтя оставить без краски — так дизайн выглядит гармоничнее, да и дополнительная страховка от сколов не помешает.

Мраморный шик

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Мраморный дизайн на коротких ногтях займет немало времени, но того стоит.

Мрамор — материал по умолчанию роскошный, не удивительно, что ногти с имитацией этого камня тоже выглядят дорого. Советуем оставить основу прозрачной и выбрать изумрудно-зеленый оттенок. Благодаря ему возникает еще одна отсылка. Кажется, будто на ногтях застыл морской прибой. К слову, иллюзия глубины и динамики — однозначное преимущество такого варианта.

Жизнерадостный гипнотический

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Причудливый дизайн на коротких ногтях — тренд грядущего сезона.

Осторожно, этот маникюр способен ввести в транс, если любоваться своими ногтями слишком долго! А если серьезно — гипнотическую спираль не обязательно разбавлять яркими стразами. По соседству с классикой она смотрится не хуже — берите на заметку и готовьтесь ловить на себе завистливые взгляды.

Шотландская клетка

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Шотландскую клетку можно нарисовать вручную или использовать наклейки.

В классических теплых оттенках «шотландка» на ногтях будет выглядеть, мягко говоря, не актуально. Настолько избитые паттерны нужно еще поискать. Но стоит сменить оттенки на более креативные, как легендарная клетка в прямом и переносном смыслах заиграет новыми красками. Заметим, что тонкие золотистые полоски придают этому варианту особый шарм и элегантность. А еще — клетка идеально совместима с квадратной формой ногтя.

3D матовый черный

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Объемные узоры на ногтях сейчас в моде.

На фоне летних цветастых маникюров монохромный дизайн, как ни странно, может стать вашим личным способом выделиться из толпы. И хотя матовые темные ногти выглядят изрядно скучно, глянцевая 3D-структура полностью меняет правила игры. В зависимости от ваших предпочтений можно оставить узор сугубо геометричным, а можно вдохновиться природными образцами и стилизовать ногти под шкуру крокодила.

Нежная аура

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Такой маникюр прост в исполнении.

Аура, как и любой другой тренд, редко уходит из нейл-арта надолго. Как правило, техника меняется ровно настолько, чтобы освежить приевшийся дизайн для очередного модного сезона. В данном случае градиентные пятна по центру ногтевой пластины стали максимально нежными, а фон как бы потерял былой цвет. Актуальная аура дружит только с прозрачными лаками и должна быть максимально ненавязчивой.

Конфетти

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Дизайн конфетти станет фишкой любого образа.

У многих конфетти ассоциируются с Новым годом, но если мы говорим об одноименном дизайне ногтей, зиму обилие цветных полосок напоминает меньше всего. На первый взгляд — все просто, однако стоит учесть, что линии не должны быть слишком правильными и прямыми. Без игривых изгибов «конфетти» определенно теряют все свое очарование.