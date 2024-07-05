Самое обсуждаемое на этой неделе: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

После критики за худые ноги Екатерина Варнава показала свежие фото и восхитила публику.

Внешность Екатерина Варнавы никогда не оставляла публику равнодушной. Много лет звезду Comedy Club ругали за чрезмерную худобу, а когда артистка поправилась, критики меньше не стало. На свежих фото Варнавы подписчики, напротив, по достоинству оценили ее внешность.

В Сети бурно обсуждают видео с участием 50-летней Кейт Мосс.

Модель подозревают в употреблении запрещенных веществ. В Сети завирусилось видео с недавнего показа Dior на парижской Неделе моды, на котором Мосс ведет себя крайне странно: не может усидеть на месте и суетится.

Российский стилист перечислил самую модную обувь.

Российский стилист Алеко Надирян внес в список вьетнамки. Среди прочего, стилист рассказал, что трендом сезона стала ортопедическая обувь, которая представляет собой спортивные модели с расширенным мысом.

58-летняя Синди Кроуфорд показала внешность без косметики.

Знаменитость запечатлела свое лицо без макияжа, продемонстрировав признаки возрастных изменений. На снимке модель предстала, закрыв глаза.