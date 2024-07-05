Сколько увлажняющего средства нужно наносить на лицо

Без увлажняющих средств летом никуда. Специалисты рекомендуют регулярно пользоваться кремами, сыворотками и масками для лица для поддержания его тонуса. Но сколько именно этого крема следует наносить? Работает ли в данном случае правило «чем больше, тем лучше»? Рассказали дерматологи.

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Наносить увлажняющее средство нужно ежедневно, утром и вечером. Что касается объемов, то в один заход достаточно ограничиться 1-2 «горошинками» — это около 5 граммов.

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Если вы подвергаетесь более сильному воздействию солнца, чем обычно, например, во время отпуска на море, лучше увлажнять кожу как можно чаще. Делать это желательно сразу после того, как вы уходите с солнца.

«Обязательно выбирайте средство для лица с SPF-фактором, которое будет одновременно выполнять функции увлажняющего и защитного средства».



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