Валя Карнавал показала фигуру в бюстгальтере

Блогерша Валя Карнавал снялась в домашнем образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя Валя Карнавал была запечатлена в черном бюстгальтере, который дополнила шортами с принтом и серьгами-кольцами. Блогерша также надела розовые очки с зеркальными линзами. Знаменитость играла с ребенком.

Валя Карнавал получила известность благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, записав трек «Психушка». В феврале 2022 года она приняла участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

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В июне Валя Карнавал выложила фото, на которых позировала в белой майке и голубых выцветших джинсах. Блогерша также надела несколько колец и черный браслет. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками. Однако поклонники обратили внимание не на образ звезды, а на форму ее носа. По мнению некоторых интернет-пользователей, девушка сделала ринопластику.

Несколько недель назад Валя Карнавал снялась в прозрачной юбке. Блогеша сочетала ее с майкой с надписью и черными велосипедками. Она также добавила к образу кожаные сапоги, сумку с шипами и несколько золотых браслетов.

Ранее Валя Карнавал заявила, что Долина стала популярнее после их скандала.