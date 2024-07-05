Термальная вода: кому полезна и для чего нужна

Далеко не все понимают, в чем прелесть термальной воды и зачем она вообще нужна в домашнем уходе. Косметолог Инесса Тихомирова рассказала нам, как термальная вода влияет на состояние кожи и кому точно стоит присмотреться к «термалке» на полке магазина.

© unsplash

Термальная вода — что это?

Может показаться, что термальная вода мало отличается от тоника, а если и есть отличие, то лишь в наличии солей. На самом деле, как говорит наш эксперт, в термальной воде содержатся элементы, которые не встретишь в других средствах по уходу за кожей. Инесса:

«Термальная вода добывается из подземных горячих источников, содержание полезных микроэлементов, в которых просто зашкаливает. Это средство, наверное, самое натуральное из всех возможных».



Зачем нам нужна термальная вода

В отличие от обычной воды, термальная намного проще проникает в верхние слои кожи, что запускает внутриклеточные процессы. Помимо прочего, остальные средства в домашнем уходе начинают действовать куда быстрее в сочетании с термальной водой. Чем она насыщеннее, тем быстрее вы заметите позитивные изменения на коже.

Какой бывает термальная вода

Слабоминерализованная

Самая мягкая по составу вода. Как правило, ее используют люди с чувствительной кожей. Вы точно не получите раздражения при ее использовании, так что для первого опыта с термальной водой лучше приобрести именно такой тип средства.

Среднеминерализованная

Этот тип термальной воды больше всех совместим с нашими тканями. Организм хорошо воспринимает такую воду, особенно ее любит сухая кожа.

Сильноминерализованная

Такую воду выбирают обладатели жирной кожи. В растворе сильноминерализованной воды концентрация элементов достигает 11 мг/л, что обеспечивает эффективную борьбу с воспалениями и раздражением.

Кому стоит присмотреться к термальной воде