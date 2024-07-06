Летняя обувь: как защитить ноги от травм и предотвратить возможные осложнения

Это, безусловно, несет множество положительных моментов для здоровья, однако наряду с этим несет и риски получения травм, особенно ног.

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Специалисты отмечают, что наиболее травмоопасными видами летней обуви являются тапочки, кроксы и сланцы. Данные модели характеризуются отсутствием надлежащей фиксации стопы, что значительно повышает вероятность подвернуть лодыжку или получить иную серьезную травму нижних конечностей. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от подобной обуви и отдавать предпочтение более безопасным вариантам.

Чтобы гулять летом по городу, стоит выбирать сандалии, в которых стопа надежно зафиксирована. Обувь должна иметь жесткий задник и качественные крепежные ремешки. В случае отсутствия задника необходимо удостовериться, что размер обуви точно совпадает с параметрами стопы. Специалисты полагают, что оптимальным выбором станут сандалии с углубленной вставкой под ортопедическую стельку, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Что касается закрытой летней обуви, то ключевым требованием к ней является «дышащий» материал верха. При выборе кроссовок следует учитывать, для каких именно целей они предназначены. Так, модели, рассчитанные на интенсивные беговые нагрузки, не всегда подойдут для занятий другими видами спорта из-за недостаточной фиксации голеностопа и боковой поддержки. Поэтому эксперты рекомендуют обращаться за консультацией к опытным продавцам-консультантам в специализированных спортивных магазинах.

Кроме того, целесообразно проконсультироваться с врачом-ортопедом, который сможет оценить состояние стоп и дать индивидуальные рекомендации по выбору оптимальной летней обуви. Кроме того, эксперт поможет выбрать необходимые ортопедические стельки.

Говоря о закрытой летней обуви для города, специалисты отмечают следующие ключевые критерии: наличие жесткого задника, каблук высотой 2-3 сантиметра, широкий носок. В области голеностопа должна быть фиксация шнуровкой или липучкой. Не стоит забывать и о необходимости разминки стоп после снятия такой обуви для нормализации кровообращения.

Следуя этим рекомендациям, можно подобрать безопасную и комфортную обувь для летнего сезона, которая не будет создавать угрозы здоровью ног. Это позволит в полной мере насладиться активным летним отдыхом, не омрачая его неприятными последствиями в виде травм или иных осложнений.