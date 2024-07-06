Врачи рассказали, без чего омолаживающие процедуры точно не сработают

Возможно, вы уже перепробовали множество способов омолодить кожу и вроде бы всё делали правильно, но результат всё ещё не радует. Дело в том, что если у вас есть дефицит белка (а именно коллагена), то коже, по сути, нечем будет омолаживаться. Но для синтеза этого строительного материала нужны определённые витамины и микроэлементы.

Про важность белка и витаминов

Все омолаживающие процедуры работают по принципу контролируемого повреждения тканей. Для восстановления кожи после таких воздействий организму требуется много белка. Если в рационе его недостаточно, эффект от процедур будет минимальным, объяснила «Ленте.ру» врач компании «Сенсави» Елена Герасимова.

При этом для формирования белка организму нужны витамин С, кремний, цинк, селен и другие микроэлементы. Без них омолаживающие процедуры тоже особо не порадуют.

Что ещё может помешать омоложению

Герасимова добавила, что значительно снизить эффективность косметологических процедур могут системные заболевания, особенно гормональные нарушения.

Проблемы с гормонами могут вызвать пигментацию, которую сложно устранить только косметологическими методами. Состояние половых гормонов, гормонов щитовидной железы и надпочечников напрямую влияет на здоровье кожи.

Врач посоветовала перед началом курса омолаживающих процедур пройти обследование, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем и дефицит витаминов и минералов.

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