Шесть антитрендов в летнем маникюре, которые испортят любой образ

Никакого барбикора. 6 антитрендов в летнем маникюре, которые испортят любой образ
Бьюти-эксперт Горбунова: летом 2024-го лучше не делать цветной маникюр. Все модницы знают, что маникюр сильно влияет на общий лук и может или сделать его более выгодным, или всё испортить. Именно поэтому важно следить за трендами и избегать неактуальных вариантов. О них и рассказала «Секрету фирмы» владелица салона красоты Roze Beauty, бьюти-блогер Рия Горбунова.
Антитренды в маникюре лета-2024
Как рассказала бьюти-эксперт Горбунова, в летнем сезоне 2024 года стоит избегать некоторых решений, пусть раньше они и считались самым писком моды. Например:
- Разноцветное покрытие (считается слишком ярким и визуально шумным).
Рия Горбунова, бьюти-эксперт:
«Отдых отдыхом, но когда-то всё хорошее заканчивается, а вот в рабочие будни такой маникюр совсем не вписывается. В итоге мы вернулись к проверенным и спокойным вариантам молочного маникюра и нюда».
- Обилие страз (трудно вписать в образ, быстро теряет актуальность).
«Если хочется создать красивый и нарядный образ в преддверии праздничного мероприятия, соблюдайте умеренность и ограничьтесь глиттером для получения сверкающего и гламурного лука», — заявила эксперт.
- Простая геометрия (смотрится слишком незамысловато и избито).
«Геометрические узоры были, есть и остаются главными трендами в области нейл-арта, но теперь данная задумка видоизменилась и требует более сложных и креативных решений».
- Кружева (слишком часто использовался у невест и выпускниц).
Рия Горбунова, бьюти-эксперт:
«На сегодняшний день нейл-арт с кружевом признан скучным, избитым и неинтересным решением, отсылающим к прошлому, поэтому если не хотите отстать от современного ритма, то лучше используйте пастельное покрытие с шиммером».
- Сахарный нейл-арт (слишком броский и вызывающий, когда в трендах — естественность).
- Барбикор (быстро вошёл в моду и так же быстро ушёл).
«Тренд не прошёл мимо и нейл-арта, когда тысячи женщин и девушек обратились к ярко-розовому покрытию с обилием сердечек и бантиков. В 2024 году маникюр в стиле Барби говорит, скорее, о неудачном выборе, поэтому мы смело возвращаемся к классическому френчу», — объяснила специалистка.