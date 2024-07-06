Шесть антитрендов в летнем маникюре, которые испортят любой образ

Бьюти-эксперт Горбунова: летом 2024-го лучше не делать цветной маникюр. Все модницы знают, что маникюр сильно влияет на общий лук и может или сделать его более выгодным, или всё испортить. Именно поэтому важно следить за трендами и избегать неактуальных вариантов. О них и рассказала «Секрету фирмы» владелица салона красоты Roze Beauty, бьюти-блогер Рия Горбунова.

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Антитренды в маникюре лета-2024

Как рассказала бьюти-эксперт Горбунова, в летнем сезоне 2024 года стоит избегать некоторых решений, пусть раньше они и считались самым писком моды. Например:

Разноцветное покрытие (считается слишком ярким и визуально шумным).

Рия Горбунова, бьюти-эксперт:

«Отдых отдыхом, но когда-то всё хорошее заканчивается, а вот в рабочие будни такой маникюр совсем не вписывается. В итоге мы вернулись к проверенным и спокойным вариантам молочного маникюра и нюда».



Обилие страз (трудно вписать в образ, быстро теряет актуальность).

«Если хочется создать красивый и нарядный образ в преддверии праздничного мероприятия, соблюдайте умеренность и ограничьтесь глиттером для получения сверкающего и гламурного лука», — заявила эксперт.



Простая геометрия (смотрится слишком незамысловато и избито).

«Геометрические узоры были, есть и остаются главными трендами в области нейл-арта, но теперь данная задумка видоизменилась и требует более сложных и креативных решений».



Кружева (слишком часто использовался у невест и выпускниц).

Рия Горбунова, бьюти-эксперт:

«На сегодняшний день нейл-арт с кружевом признан скучным, избитым и неинтересным решением, отсылающим к прошлому, поэтому если не хотите отстать от современного ритма, то лучше используйте пастельное покрытие с шиммером».



Сахарный нейл-арт (слишком броский и вызывающий, когда в трендах — естественность).

Барбикор (быстро вошёл в моду и так же быстро ушёл).