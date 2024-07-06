Какие устаревшие вещи носят только россиянки

Стилисты рассказали об антитрендах, присущих именно жительницам России, сообщает издание Marieclaire.

Рубашка по фигуре

Популярные в нулевые обтягивающие вещи уже давно не актуальны. Сейчас некоторые их носят с джинсами скинни, шортами и бермудами, а также заправляют в юбки, но это смотрится нелепо.

Специалисты настоятельно рекомендуют заменить такую рубашку на сорочку свободного кроя.

Пышная юбка с ярким принтом

Подобные юбки макси длины давно вышли из моды. Вместо них можно выбрать длинную юбку спокойных тонов, сочетая ее с футболками или топами нюдовых оттенков.

Шорты с поясом в виде банта

Стилисты советуют оставить эти шорты для детей и использовать бермуды, которые подойдут как для носки на повседневной основе, так и для офиса и официальных мероприятий.

Брюки с лампасами

Еще один антитренд: замените их на яркие костюмные брюки и носите с рубашками, блузками или футболками.

Жакеты из денима

Этот материал актуальности не потерял, поэтому, несмотря на то, что джинсовые жакеты остались в прошлом, oversize-рубашки из денима хорошо подойдут для летнего сезона.

Длинные платья с цветочным принтом

Эксперты утверждают, что цветные платья длины макси смотрятся слишком вычурно и могут испортить любой образ. В нынешнем сезоне подобная длина популярна, поэтому обратите внимание на монохромные платья в стиле минимализма.

Джинсовая юбка с пуговицами

Эта вещь также будет смотреться стильно только на ребенке, а на взрослом – довольно нелепо. Тем не менее, джинсовые юбки без пуговиц все еще в тренде. Лучше всего выбрать голубой или серый оттенок и добавить к образу кеды или босоножки.

Обтягивающая футболка

Это не только испортит визуально фигуру, но и сделает образ дешевым. Попробуйте добавить в свой гардероб футболку свободного кроя любого из классических оттенков.