В России выросла стоимость парикмахерских услуг и химчисток

Сограждане обращаются с соответствующими жалобами в Национальный союз защиты прав потребителей.

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Законных способов регулирования цен нет, если предприниматель ведёт бизнес легально. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил сопредседатель организации Алексей Егармин.

«К нам поступили в этом году определённые сигналы, недовольства наших потребителей о стоимости услуг в области парикмахерских направлений. Да, там действительно всё подорожало, они стали менее доступны, особенно для людей, которые достаточно скромную жизнь ведут. Проблемы есть. Чаще жалуются на то, что чаще используют. У нас более активное население городское в области отстаивания прав потребителя. Поэтому они подчёркивают, что есть проблемы с химчистками, которые стали более дорогими, прачечными и парикмахерскими, конечно. Ну, парикмахерские — это вся сфера услуг, включая услуги по наведению красоты, скажем так. Это всё стало дороже. Законных способов регулирования этого вопроса не существует. Если предприниматель определил стоимость, он ведёт свою бухгалтерию и платит соответствующие налоги, то никаких проблем у него быть не должно».



Ранее стало известно, что Генпрокуратура оценит доступность услуг и обоснованность цен в банях и столовых. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Особое внимание уделят муниципальным предприятиям и учреждениям небольших населённых пунктов: их жители не удовлетворены высокой стоимостью посещения и качеством услуг, указано в релизе.

Помимо этого, прокуроры проверят исполнение законов о защите конкуренции, пожарной безопасности, санитарно-эпидемического благополучия и антитеррористической защищённости.Помимо этого, прокуроры проверят исполнение законов о защите конкуренции, пожарной безопасности, санитарно-эпидемического благополучия и антитеррористической защищённости.