Nike прекратит производство легендарных кроссовок из «Назад в будущее»

Компания Nike с августа 2024 года прекратит производство легендарных кроссовок с автоматической шнуровкой Adapt BB, посвящённой второй части трилогии «Назад в будущее». Поддержка продукта прекратится и в специальных мобильных приложениях бренда.

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«Несмотря на продолжающуюся популярность трилогии «Назад в будущее», которая вдохновила на создание технологии самошнуровки, используемой в HyperAdapt 1.0 и Air Mags, Nike объявила, что «больше не будет производить новые версии обуви Adapt»», — пишет The Verge.



Кроссовски Adapt BB были выпущены в 2011 году в рамках линейки Nike Mag. Стоимость Adapt BB составляла 350 долларов. В дополнение к кроссовкам было выпущено приложение Adapt BB, которое позволяло управлять шнуровкой и подсветкой обуви через смартфон.

С 6 августа владельцы кроссовок больше не смогут управлять приложением, но смогут по-прежнему задействовать физические кнопки для включения «умной» системы кроссовок. С ее помощью они смогут проверять состояние аккумулятора, управлять шнуровкой, затягивая или ослабляя шнурки, либо сохранять предустановленные настройки.

Как сообщал «ГлагоL», американский производитель одежды и обуви Nike решил полностью уйти с российского рынка в июне 2022 года на фоне антироссийских санкций, введенных в связи со спецоперацией РФ в Донбассе.