Xирург оценила вероятность взрыва грудных имплантов в полете

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская оценила вероятность взрыва женских грудных имплантов во время полета в самолете. Сделанными доктором выводами поделился у себя в Telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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По словам Рождественской, импланты действительно испытывают повышенное давление на высоте, но разорваться не могут. По крайней мере те, которые сертифицированы.

К тому же, как уточняет хирург, производители дают пожизненную гарантию — без травм и повреждений имплант прослужит хозяйке всю жизнь.

Также Рождественская рассказала, что в ее врачебной практике было всего два случая замены имплантов после того, как их обладательницы попадали в серьезные ДТП.

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