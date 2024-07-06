Пять видов маникюра, которые всегда выглядят дорого

Специалисты перечислили виды маникюра, которые никогда не выйдут из моды и выглядят очень элегантно, сообщает издание Marieclaire.

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Для того, чтобы пальчики выглядели аккуратно и ухоженно, важен как цвет лака, так и качественное покрытие. Необходимо, чтобы ногти были не особо длинными, глянцевыми и ровными, а их форма – без острых углов.

Если вы делаете маникюр самостоятельно, не забудьте обработать кутикулу и избавиться от старого лака. Нанесите ремувер и позвольте ему сработать, после чего нужно отодвинуть размягченную кожу посредством апельсиновой палочки.

Не стоит давить на основу ногтя - его нужно защитить от травмирования. Аккуратно обрезайте заусенцы, отполируйте кожу специальной пилочкой и придайте ногтям нужную форму, после чего можно перейти к покрытию лаком.

Молочный маникюр

Такой оттенок очень женственный и сдержанный, поэтому никогда не выйдет из моды. Для достижения более легкого и элегантного покрытия выбирайте базы или полупрозрачные лаки.

Бежевый цвет

Это покрытие почти незаметно на ногтях, но при этом руки выглядят ухоженными. Стоит рассмотреть вариант покрытия полупрозрачной базой либо плотным бежевым лаком, если он хорошо оттеняет ваш цвет кожи.

Розовый лак

Правильно выбранный оттенок выгодно оттенит ваш цвет кожи или подчеркнет загар. Кроме того, полупрозрачный розовый лак скрывает недостатки ногтевой пластины.

Микрофренч

Этот вид френча отличается от классического тем, что по краю ногтя проходит лишь тонкая белая линия. Для основы выбирайте полупрозрачный лак нюдового оттенка или лак под цвет ногтя.

Жемчужный маникюр

Идея подойдет тем, кто устал от обычных цветов и хотел бы чего-то нового. Жемчужная втирка придаст ногтям сияние и всегда будет выглядеть дорого.