Модель Мария Мельникова снялась в купальнике на отдыхе в Турции

Жена музыканта Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, Мария опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике.

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33-летняя модель позировала в вязаном кремовом купальнике. Волосы она распустила, сделала легкие локоны и макияж. Съемка прошла на пляже в Турции.

«Обалдеть, фигурка как у 18-летней девушки», «Как всегда, шикарная», «Девушка, на которую хочется смотреть», «Русалочка», «Какая у вас шикарная фигура», «Очень молодо выглядите», «Какое у вас красивое и ухоженное тело», «Просто девчушка», «Я в восхищении», «Нереальная женщина», «Вы как хрустальная статуэтка», — высказались подписчики знаменитости.



В августе 2016 года Матвей Мельников зарегистрировал брак с фотомоделью Марией Гураль. В 2017 году они сыграли свадьбу, а в 2018 году родился их сын Соломон. Рэпер признавался, что его жена рожала в необычных обстоятельствах. Он назвал их «странными».

«Все было странно. Мы приехали в Лапино показаться врачу, а оказалось, что уже нужно рожать. К счастью, роды были легкими, насколько я могу судить. Мы с Машей даже смеялись в процессе», — признался Мот.



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