Швейцарский бренд Hanro представил круизную коллекцию

Бренду Hanro из Швейцарии в этом году исполнилось 140 лет. По этому случаю дизайнеры обратились к архивам марки, которые находятся в швейцарском городе Листаль, а также к ретро-образам из рекламных кампаний прошлого. Получилось стильно и очень атмсоферно.

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В коллекцию вошли несколько капсул, каждая из которых вдохновлена одной из легендарных личностей, известной своим неповторимым стилем. В качестве икон стиля были выбраны актриса и изобретательница технологии Wi-Fi и GPS Хеди Ламарр, учёный Пьер Кюри, писательница и феминистка Симона де Бовуар, сооснователь Hanro Карл Ронус, танцовщица и певица Жозефина Бейкер и легендарная Мэрилин Монро.

Стиль этих личностей нашёл отражение в лаконичных костюмах и платьях из хлопка, одежде в морской тематике, в которой так и тянет отправиться на ривьеру, спортивной эстетике, а также в элегантных пижамах и сибаритских халатах. Новая круизная коллекция уже доступна в монобрендовых бутиках Hanro, а также в сетях Estelle Adony и X.O.