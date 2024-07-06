Монику Беллуччи раскритиковали за внешность

Актрису Монику Беллуччи раскритиковали за состарившееся лицо. Об этом сообщает Daily Mail.

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После выхода на публику с Тимом Бертоном Монику Беллуччи раскритиковали за изменившееся лицо.

«Похоже, ей не хватает уверенности в себе. И у нее может быть парик», «Выглядят так, будто они проходят прослушивание для фильма ужасов», «Жаль, что возраст берет над ней верх, она была одной из самых красивых женщин», «Моника, очевидно, выдохлась», «Лицо состарилось», — написали они.



Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.

Ранее дочь Моники Беллуччи появилась на публике в колье за $13 тысяч.