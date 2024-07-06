Беременная Мария Погребняк опубликовала фото в новом образе

Четвертая беременность Марии Погребняк потеснила на пьедестале материнство Ольги Орловой. Теперь и Марию подозревают в накладном животе, поэтому она решила показаться как есть.

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Недавно Мария Погребняк получила предложение руки и сердца, о чем она поспешила сообщить поклонникам. С момента развода блондинки с мужем Павлом Погребняком, в браке с которым она прожила 17 лет и родила троих сыновей, не прошло и года. Однако долго одна Мария не была, ее сердце покорил хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский. А теперь оказалось, что блондинка беременна.

Похоже, комментаторы, которые обвиняли Ольгу Орлову в имитации беременности, тут же переметнулись к Погребняк — модель завалили едкими сообщениями, что она тоже носит накладной живот. Мария показывала видео с тренировки, затем демонстрировала себя на пляже, но злопыхателям все не то.

Откровенные снимки, на которых отчетливо виден изрядно округлившийся живот, не оставляют сомнения, что живот у Погребняк самый натуральный. Но никто не отменял фотошоп, уверяют хейтеры.