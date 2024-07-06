18-летняя избранница Григория Лепса показала результаты пластической операции

Продолжаем марафон откровений от юной «невесты» Григория Лепса. Сначала 18-летняя Аврора никак не комментировала статус своих отношений с 61-летним артистом, а вчера вдруг выдала длинное и эмоциональное признание. Но на этом девушка не остановилась и вдогонку ответила на вопросы подписчиков о своей внешности.

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Аврора подробно рассказала, как поддерживает свою точеную фигуру, и призналась, что в прошлом сталкивалась с расстройством пищевого поведения.

«С 4 лет я занималась балетом — это главная причина моего подтянутого тела. Затем в 14-15 лет я ушла из балета целиком и полностью по причине травмы и большой усталости (8-часовые репетиции 6 раз в неделю, концерты и так далее). Сейчас я занимаюсь 3 раза в неделю в спортзале. Полгода назад я похудела не самым лучшим способом, у меня было РПП (обмороки, тошнота и целый букет приключений), самый минимальный вес был чуть больше 35 кг (мой номальный вес 42 кг)», — поделилась с подписчиками девушка в своем телеграм-канале.



Кроме того, Аврора призналась, что в столь юном возрасте уже успела сделать ринопластику. Правда, по словам девушки, хирург не менял форму ее носа, а лишь убрал горбинку. Аврора призналась, что ей нравится открыто говорить на подобные темы и делиться своим опытом. Но при этом она посоветовала подписчикам не спешить с принятием подобных решений и всегда консультироваться с квалифицированными специалистами.

«На восстановление у меня ушло всего 10 дней (обычно 14). Через 10 дней я уже была с новым носиком. Это было моей мечтой. Родители согласились на операцию перед моим днем рождения. Я долго уговаривала, но, наверное, на мои 18 лет это был мой главный подарок»



Что ж, никого не осуждаем, но к пункту про «как следует подумать» от души присоединяемся. Ну а для большей наглядности предлагаем посмотреть на промежуточные результаты ринопластики, которыми поделилась Юлия Гаврилина — еще одна юная девушка, решившая лечь под нож хирурга.