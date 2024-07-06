49-летняя Ева Лонгория показала откровенные кадры в блейзере Gucci

В новой фотосессии, Ева Лонгория, известная по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», предстала в неожиданно смелом образе. На одном из снимков актриса позирует в элегантном пиджаке от Gucci, не скрывая своих форм. Образ дополняет стильная мокрая прическа и заметный чокер от Jacob & Co.

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В другом образе Лонгория появляется в ярком красном платье с глубоким вырезом от Falguni Shane Peacock, украшенном эффектными аксессуарами.

Также звезда предстала в черном платье Nicole+Felicia, украшенном золотыми розами, что подчеркивает ее безупречный вкус.

За камерой работал Фернандо Сиппель, фотограф из Нью-Йорка, известный своими работами с Барбарой Палвин, Тео Джеймсом и Хеленой Кристенсен.

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