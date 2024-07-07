Как добавить красоты лицу с помощью сережек

И самая важная задача — сбалансировать лицо в сторону овала. Эта форма признана эталонной, поэтому её обладательницам подойдут любые украшения, рассказала стилист Алена Ли в беседе с «Москвой 24». Какие украшения помогут женщинам с другими типами лиц — далее в материале.

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Как скорректировать лицо с помощью серёжек

Всё зависит от формы лица. Вот основные типы и лучшие варианты украшений для них:

Треугольник (широкий подбородок и небольшой лоб) — удлинённые, мягкой формы серьги, спускающиеся ниже линии подбородка. Они помогут смягчить и вытянуть нижнюю часть лица.

«Например, это могут быть цепочки. Также гармонично будут смотреться компактные пусеты. А вот массивных серёг, особенно если они жёсткой геометрической формы, лучше избегать», — предупредила стилист.



Перевёрнутый треугольник (широкий лоб, подбородок заострён) — вытянутые серёжки, расширяющиеся книзу.

Круглая — украшения мягких форм и создающие вытянутую линию.

«Например, это может быть что-то каплевидное или на удлинённой цепочке», — отметила специалист.



Ближе к квадратной или прямоугольной форме (широкий лоб и подбородок) — вытянутые серьги мягкой или изогнутой формы, пусеты с крупным камнем.

А этот материал будет полезен тем, кто носит очки. Их также лучше всего подбирать под форму лица.