Молодые женщины по всему миру переделывают половые органы

Молодые женщины со всего мира стали чаще беспокоиться о том, как выглядят их первичные половые признаки. Еще в 2017 году лабиопластика, то есть коррекция внешнего вида половых губ, стала операцией, популярность которой росла быстрее всего. Беспокойство женщин из-за того, как выглядит их интимная зона, порой становится настолько сильным, что они готовы лечь под нож и заплатить немалую сумму, чтобы привести половые губы в соответствие с тем, что им представляется идеалом. Кто определяет стандарты интимной красоты, о каких рисках этой операции не предупреждают врачи и почему вокруг женской физиологии до сих пор много мифов — в материале «Ленты.ру».

«Половые губы были ампутированы»

Американка Джессика Пин сделала лабиопластику, когда ей было 18 лет. Поскольку врача для этой операции подыскал ее отец, который работал пластическим хирургом, девушка не сомневалась, что попала в руки лучшего в своем деле специалиста. Однако, когда отеки сошли, а швы зажили, она обнаружила, что ее половые органы потеряли чувствительность.

«Мои малые половые губы были полностью ампутированы, без моего согласия мне уменьшили клитор, он не чувствовал ничего», — рассказала Пин.



"По сути, мой врач без моего согласия произвел уменьшение клиторального капюшона и перерезал нервы моего клитора"- Джессика Пин, активист



Что такое лабиопластика и как ее делают?

Сначала девушка обратилась с жалобами к врачам, которые делали операцию, затем стала искать помощи и у других специалистов. Большинство медиков, с которыми она говорила, делали вид, что проблемы не существует. Девушке советовали немного подождать, найти мужчину, влюбиться и вообще не зацикливаться на сексе.

Лишь спустя годы Пин узнала, что при своевременной терапии чувствительность можно было восстановить хотя бы частично. С тех пор уже почти 20 лет американка занимается просветительской деятельностью: она рассказывает женщинам и врачам, как на самом деле устроено женское тело, и предупреждает о рисках этой операции.

Молодые женщины считают половые губы уродливыми

Странная на первый взгляд идея Джессики исправить внешний вид половых губ на самом деле давно не является экзотикой. В 2017 году лабиопластика стала операцией, популярность которой росла быстрее всего: спрос увеличился сразу на 45 процентов за год.

Новые данные, опубликованные в июне 2024 года в отчете Women's Health Victoria (WHV) показали еще более неожиданный результат. Оказалось, что интимным преображением чаще интересуются юные девушки, а вовсе не взрослые женщины, которые могли бы бороться с последствиями тяжелых родов или тревогой из-за старения, в том числе в интимных местах.

Почти четверть опрошенных женщин в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что испытывают беспокойство или смущение из-за внешнего вида своих половых губ, а 35 процентов отметили, что половые губы у них ассоциируются с негативными словами, такими как «уродливый» или «отвратительный»

Для сравнения: лишь 13 процентов зрелых женщин от 45 до 55 лет испытывают какое-либо беспокойство из-за вида своей промежности. Тридцатилетние переживают по этому поводу немного больше, но до тревоги двадцатилетних им тоже далеко. Тренд отражается и в статистике пластических хирургов, которая показывает, что юных клиенток с каждым годом становится больше.

в 2023 году на 9 % выросло количество операций по лабиопластике среди девушек в возрасте от 18 до 24 лет



Почему женщинам не нравятся их половые губы?

Авторы отчета считают, что существуют две причины, которые заставляют молодых женщин сомневаться в нормальности своих гениталий. Первая — это порнография, а вторая — социальные сети. Речь идет не только о негативных комментариях, в которых пользователи критикуют определенные формы или размеры женских половых органов, но и о более безобидных вещах.

Исследовательницы из университета Флиндерса в Австралии Джемма Шарп и Джули Маттиске полагают, что огромную роль в формировании стандартов интимной красоты играют знаменитости, например, когда демонстрируют фотографии в микробикини. В таких плавках позировали Ким Кардашьян, Бьянка Цензори, Кендалл Дженнер. Их наряды возмутили даже тех, кто тоже любит эпатаж: телезвезда Хлои Кардашьян, к примеру, заявила, что в крошечный лоскуток ткани, который выпускает бренд Ким Кардашьян, невозможно уместить женские гениталии обычного размера.

Шарп и Маттиске уверены, что подобные изображения в СМИ формируют идеал женских половых органов. На него обращают внимание не только женщины, но и мужчины, которые начинают критиковать интимные части тела своих партнерш. «В результате все больше женщин обеспокоены тем, что их гениталии выглядят неприемлемо и нуждаются в хирургическом изменении», — считают исследователи

Потерянный из анатомии клитор

Однако Джессика Пин, которая после неудачной пластики начала изучать анатомию, убеждена, что исследователи ошибаются, и на самом деле ни порнография, ни социальные сети не влияют на то, как женщины оценивают свои интимные части тела. По ее мнению, самую разрушительную роль в этом играет дезинформация о строении женского тела, которую распространяют псевдонаучные источники, а иногда и сами врачи.

Пин рассказала, что ее собственное недовольство половыми губами появилось в 17 лет. Причиной стал не просмотр порно, а обычное любопытство: девушка решила изучить на медицинских сайтах, что такое клитор и где он находится.

"Когда я увидела, что вульва на странице в «Википедии» не похожа на мою, я погуглила и этот термин. Я хотела узнать, нормальная ли я. Когда я выполнила поиск изображений по запросу «малые половые губы», я увидела фотографии до и после пластики половых губ. В итоге я попала на медицинские веб-сайты, которые были засыпаны стигматизирующей дезинформацией. Вот так я стала неуверенной в себе". Джессика Пин, активистка



Пин вспоминает, что за один вечер она прочитала, что половые губы могут увеличиваться от мастурбации, активной половой жизни или старения. Каждый из этих факторов показался девушке стыдным, поэтому она твердо решила любыми средствами исправить свое «несовершенство». Лишь когда операция была позади, а ее последствия были непоправимы, Пин поняла, что почти все прочитанное в тот вечер было неправдой.

Более того, она обнаружила, что неточности и ошибки встречаются не только на сайтах клиник пластической хирургии. По ее словам, их немало в медицинских статьях, написанных авторитетными врачами. К примеру, она назвала ложью утверждение ведущего американского хирурга по лабиопластике Гэри Алтера, который утверждал, что малые половые губы не участвуют в сексуальной реакции.

Американка уверяет, что не нашла корректной информации об устройстве вульвы даже в учебниках по анатомии для медицинских факультетов. «В литературе по косметической хирургии женских половых органов до 2015 года не упоминались дорсальные нервы клитора. Хирурги просто не учитывали, что они там есть», — возмущалась Пин.

Узнав об этом, она стала писать письма авторам учебных пособий с просьбой добавить в учебники информацию о клиторе. Поначалу девушку без медицинского образования никто не воспринимал всерьез, но постепенно ей удалось убедить медиков дополнить раздел о женской физиологии. Пин уверяет, что именно благодаря ее усилиям в учебниках стала появляться более полная информация о строении клитора и вульвы

Она убеждена, что ее работа помогает не только врачам, но и пациенткам, так как теперь они могут оценить реальные риски лабиопластики. К примеру, по словам Пин, многие женщины не знают, что коррекция малых половых губ может включать процедуру по уменьшению капюшона клитора. Как отмечает американка, иногда эта манипуляция приводит к повреждению нервов, которые расположены под капюшоном, из-за чего клитор теряет чувствительность. Пин уверена: многие женщины никогда не согласились бы на лабиопластику, если бы понимали, что из-за нее могут больше никогда не испытать оргазм.

Так ли страшна лабиопластика?

Хотя Пин посвятила изучению лабиопластики почти 20 лет жизни и даже участвовала в научных исследованиях совместно со своим отцом-хирургом, ее мнение — это мнение любителя, а не специалиста. Реальные медицинские наблюдения показывают, что подавляющее большинство женщин, перенесших интимную пластику, довольны результатом. К примеру, из 407 пациенток тяжелые осложнения возникли у 18.

Некоторые участницы исследования (таких было более 160) согласились ответить на вопросы о сексуальном удовлетворении после операции. Девять пациенток рассказали, что секс после операции стал хуже, пятеро испытывали трудности с достижением оргазма, а четверо жаловались на снижение чувствительности. Еще у трех пациенток после операции усилился дискомфорт. Остальные же оценили эффект от операции скорее положительно.

Другое исследование выявило, что женщинам после процедуры обычно нравится эстетический вид их гениталий. А вот других положительных изменений в их жизни, как правило, не происходит: лабиопластика не помогает женщинам стать увереннее в себе, хотя многие решаются на операцию именно ради этого эффекта.

А как в России?

В России тоже немало женщин, которые хотят исправить внешний вид половых органов. По словам кандидата медицинских наук, врача-гинеколога Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Марики Отхозории, число операций по лабиопластике растет год от года. Правда причины, побуждающие россиянок обратиться за интимным преображением, немного отличаются.

Гинеколог рассказала, что, как правило, на операцию решаются женщины, которые много лет испытывают дискомфорт, а также женщины, переживающие из-за неудач в личной жизни или тяжелого развода. Еще одна причина — детские травмы. В этом случае женщина годами переживает из-за того, что в детстве кто-то из родственников или подруг сказал неосторожную фразу о «ненормальности» ее половых органов.

"Бывают ситуации, когда партнеру не нравится какая-то деталь анатомии женской промежности, и на консультацию приходит пара". Марика Отхозория, врач-гинеколог



Кроме того, к интимной пластике прибегают и по причинам, связанным с религиозными традициями и ценностью девственности. Также эстетическая хирургия может понадобиться после «женского обрезания» — процедуры, которая приводит к образованию глубоких рубцов и значительной деформации половых органов.

Плюсы и минусы лабиопластики

Гинеколог подчеркнула, что обычно женщинам, которые задумываются о лабиопластике необходима психологическая помощь и поддержка, так как вопросы привлекательности половых органов — это прежде всего проблема принятия себя и своего тела. Тем не менее иногда интимное преображение — это именно то, что помогает почувствовать себя лучше.

«Однако есть и другая сторона. Нельзя забывать, что в результате оперативного вмешательства не исключены осложнения. Могут формироваться грубые келоидные рубцы на слизистой», — предупредила гинеколог.



Она отметила, что также существует риск кровотечения, особенно если в зоне операции много кровеносных сосудов.

Отхозория заверила, что хорошие специалисты проводят такие операции с минимальными рисками для здоровья. В то же время она призвала женщин, задумывающихся о лабиопластике, хорошо подумать о том, действительно ли это пойдет им на пользу, прежде чем соглашаться на операцию даже у лучшего врача.

"Четких критериев нормальности и ненормальности женских половых органов не существует. Исключение — грубые генетические патологии или последствия серьезных травм". Марика Отхозория, врач-гинеколог



Гинеколог уточнила, что цвет слизистой, размеры и физиология промежности женщины могут быть абсолютно разными. Они зависят от возраста, расы, гормонального статуса и даже от дня менструального цикла. А поскольку стандарта интимной красоты не существует, то и стараться соответствовать ему нет смысла, заключила врач.