Пиво как средство для загара: что нужно знать отренде из TikTok

Некоторые инфлюенсеры из TikTok уверены: секрет идеального бронзового загара летом — в дешевом пиве. Однако эксперты считают, что пенный напиток способен навредить здоровью даже при наружном применении. Алкоголь, содержащийся в напитке, в таком случае не ведет к опьянению, однако последователи неоднозначного лайфхака могут столкнуться с серьезными последствиями для кожи.

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«В пиве есть ряд ингредиентов, которые не должны попадать на кожу. Алкоголь, содержащийся в нем, сушит кожу, а это, вероятно, последнее, чего вы хотели бы добиться», — объяснил доктор Закия Рахман, профессор клинической дерматологии Стэнфордского университета, в беседе с HuffPost.



Эксперт отметил, что использовать пиво в качестве средства для загара небезопасно — ни один медицинский работник не одобрит такую идею.

Мало того что пиво скорее поможет получить солнечный ожог, чем добиться равномерного загара, советчики из соцсетей умалчивают о побочном эффекте дешевого хмельного «бьюти-средства».

Специфический запах может привлечь не только косые взгляды окружающих, но и насекомых.