«SPF более 30 — это развод»: дерматолог высказался о солнцезащитной косметике

Крема от загара рекомендованы не всем.

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Для здоровья они «не самые полезные». Коже невозможно обеспечить «полную защиту». Об этом рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Последние дни индекс был больше десяти, а если индекс пять, то зачем тогда мазаться фильтром? Но это если у вас нет противопоказаний пребывать под прямыми солнечными лучами. Это может быть розацеа, это может быть гиперпигментация. Таким людям нужно шляпу надевать, одеваться, а другим зачем нужен фильтр? Если, конечно, индекс показывает десять и выше, то 100% фильтром нужно пользоваться. А если вы 15 минут пробежали где-то в теньке и шляпу надели, то зачем фильтром пользоваться? Тем более они не самые полезные для здоровья. А если вы выходите под самое солнце, то нужен фильтр не меньше 30. А фильтры больше 30 — это развод. Невозможно создать полную защиту, иначе это будет такая замазка в три слоя. Всё, что выше 30, 50, 100 — это даже в Европе запрещено писать об этом. Потому что это обман уже заведомо. А у нас реклама. Что хотят, то и воротят».



Накануне синоптик спрогнозировал снижение температуры до 25 градусов в среду. Также в столице ожидаются кратковременные грозовые дожди без «яростных последствий». Это обусловлено сменой антициклонов. Такая погода сохранится до конца недели, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.