Юлия Высоцкая снялась в кружевном платье-бюстье

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Юлия Высоцкая предстала в кадре в черном кружевном платье-бюстье, поверх которого надела накидку. Визажисты сделали актрисе необычный макияж с черными стрелками и «слезами». Знаменитость была запечатлена в гримерной после спектакля «Укрощение строптивой», где сыграла главную роль.

Поклонники восхитились образом Юлии Высоцкой.

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«Роскошная», «Великолепна и блистательна на сцене», «Красивая!», «Королева!», «Такая вы прям французская, сама изысканность. Не человек, а муза», «Хороша», — писали интернет-пользователи в комментариях.

1 июля Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский посетили церемонию вручения премии «Ника», которая прошла в Москве. На светском мероприятии актриса появилась в черном макси-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Режиссер позировал перед фотографами в голубой рубашке и темно-синем брючном костюме. Он также надел очки для зрения в черной оправе и галстук с принтом.

Ранее критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой.