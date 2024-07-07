Россиянки рассказали, какую сумму в месяц хотели бы тратить на уход за собой

24% россиянок хотели бы тратить на уход за собой 100-250 тысяч рублей в месяц. Об этом, ссылаясь на опрос портала «Леди Mail.ru» (проект VK), пишет РИА Новости в воскресенье, 7 июля.

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«Сколько россиянки хотели бы тратить на себя: маникюр, косметика, одежда и другие радости жизни?... 24% принявших участие в опросе назвали промежуток от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а еще 10% на эти желания необходимо не менее 250 тысяч рублей», — отмечается в исследовании.



Трети представительниц прекрасного пола на «базовые» желания нужно от 25 до 50 тыс. рублей. 12% респонденток достаточно 50-100 тысяч, 30% — от 100 до 200 тысяч рублей, более четверти мечтают о доходе от 200 до 300 тысяч рублей. 18% опрошенных для счастья нужно от 300 до 500 тысяч рублей, 14% — от полумиллиона.