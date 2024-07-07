Эксперт объяснил научный подход к выбору одежды

Эксперт рассказал, как подойти к выбору одежды с точки зрения науки.

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Выбор одежды играет важную роль в комфорте и защите человека. Свойства тканей помогают защитить от холода, жары, ветра и влаги. Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин объясняет, что теплопроводность, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, влаговпитывающие и влагоотводящие свойства, прочность и устойчивость к ультрафиолету — всё это важно учитывать при выборе одежды. Современные технологии позволяют создавать материалы с несколькими полезными свойствами для максимального комфорта.

По словам Шамина, материалы с низкой теплопроводностью, такие как шерсть, пух и синтетические утеплители, идеально подходят для холодной погоды. Шерсть хорошо впитывает влагу, сохраняя тепло, а пух обеспечивает отличную теплоизоляцию при минимальном весе. Полиэстер, дешевле и устойчив к влаге. Водонепроницаемые материалы, такие как Gore-Tex и нейлон с водоотталкивающей пропиткой, сохраняют внутренний слой одежды сухим, что важно в сырую погоду.

Воздухопроницаемые материалы, такие как хлопок и лен, позволяют коже дышать, предотвращая перегрев. Бамбук обладает хорошей воздухопроницаемостью и впитывающими свойствами, что делает его популярным для спортивной одежды. Влагоотводящие материалы, как мериносовая шерсть и полиэстер, способствуют быстрому испарению влаги, поддерживая кожу сухой. Прочные материалы, такие как кевлар и нейлон, важны для одежды, для активного отдыха и экстремальных условий. Устойчивость к ультрафиолету, например, тканей Garden, защищает кожу и снижает риск заболеваний, что особенно важно для пляжной и спортивной одежды.