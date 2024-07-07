Пять интересных фактов о целлюлите

Кто-то когда-то видел женщину, которую совершенно не волновала бы проблема целлюлита? Правильно, таких просто нет. Даже худенькие девушки не понаслышке знакомы с противной «апельсиновой коркой».

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«Жир может быть нашим другом и нашим врагом. Однако бывает трудно найти хорошую базовую информацию об этом важном (хотя в некотором смысле и неприятном) компоненте нашей биологии», — утверждает фитнес-тренер Наталья Романова.



Чтобы помочь вам в полной мере воспользоваться всеми преимуществами дружественной стороны жира и перехитрить не очень полезную сторону, мы собрали пять полезных фактов о жире в нашей повседневной жизни.

Общее количество жировых клеток выравнивается, когда вы достигаете зрелого возраста

Это миф, что мы рождаемся с конечным числом жировых клеток. Организм может увеличивать их общее количество в течение всей жизни, но после полового созревания их число остается примерно одинаковым на протяжении всей взрослой жизни. Однако каждая жировая клетка способна увеличиваться в размерах до 10 раз, чтобы накапливать лишний жир.

«Когда вы худеете, жировые клетки уменьшаются, но не исчезают. Чем больше у вас жировых клеток во взрослом возрасте, тем сложнее избавиться от лишнего веса. Это одна из причин, по которой родителям рекомендуется помогать своим детям поддерживать здоровый вес с раннего возраста и не допускать нарастания жировой ткани», — подчеркивает Наталья.



Когда жировая клетка умирает, на ее место приходит новая

Поскольку во взрослом возрасте ваш организм не будет с легкостью наращивать дополнительные жировые клетки, можно подумать, что когда жировая клетка умирает, у вас становится на одну жировую клетку меньше.

«К счастью или наоборот, это не так: ваше тело заменяет жировые клетки новыми по мере их отмирания. В среднем клетки жира живут от семи до десяти лет. Поначалу это может показаться досадным, но на самом деле это необходимая тактика выживания, чтобы организму было где хранить энергию», — объясняет Наталья.



Чтобы оставаться в живых, нужно есть жир (и запасать его впрок!)

Хотя мало кто из нас думает о том, что жир на нашем теле — это хорошо, мы не могли бы жить без него! Жир необходим для усвоения многих важнейших витаминов и минералов. Кроме того, нам необходимо поддерживать определенный уровень жира в организме для выполнения основных биологических функций.

«Слишком малое количество жира может ухудшить репродуктивное здоровье, снизить когнитивные функции и привести к запорам. Кроме того, жир помогает изолировать организм от холода. Главное — стремиться к здоровому составу тела: около 21—24% жира в организме считается хорошим показателем для физически здоровой женщины; 14—17% — для мужчины», — подчеркивает фитнес-тренер.



Употребление в пищу здоровых жиров поможет вам сохранить тонкую талию

Помните, как в 1990-х годах все жиры в рационе питания подвергались строгому осуждению? К счастью, наука о питании за короткое время прошла долгий путь, и теперь мы знаем, что некоторые виды пищевых жиров полезны для нас.

Омега−3 жирные кислоты — это суперзвезды полезных жиров. Содержащиеся в основном в холодноводной рыбе (лосось, скумбрия и т. д.), а также в орехах и семенах льна, омега−3 связаны с множеством преимуществ для здоровья, от улучшения психического здоровья до уменьшения объема талии. Мононенасыщенные жирные кислоты также связаны со здоровьем сердца и снижением риска метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа. Кроме того, умеренное потребление полезных жиров поможет вам дольше чувствовать себя сытым.

«Хотя в небольших порциях насыщенные жиры, содержащиеся в мясе, яйцах и молочных продуктах, считаются полезными, их избыточное потребление может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры, которые подверглись молекулярному изменению, чтобы оставаться твердыми при комнатной температуре, лучше исключить из меню», — рассказывает Наталья.



Не все жиры в организме созданы одинаковыми

Жир накапливается в нашем организме по-разному. Тот, что находится в глубине нашего тела, за мышцами живота, называется висцеральным жиром. Он окружает жизненно важные органы и считается опасным в избытке: висцеральный жир может повышать резистентность к инсулину, что приводит к повышенному риску развития диабета, воспалений и сердечных заболеваний.

Подкожный жир, напротив, располагается над мышечными стенками и под кожей. Этот тип жира отвечает за упрямые выпуклости на теле, которые так порой бесят. В то время как только здоровое питание и физические упражнения могут помочь уменьшить количество висцерального жира, у вас есть несколько способов уменьшить подкожный жир — тут, помимо здоровой диеты и спорта, еще и массаж, и другие косметологические процедуры.