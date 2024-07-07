Бандо и воланы: чем заменить белую футболку летом

Конечно, белая футболка — необходимый атрибут летнего гардероба, однако разбавить классику всегда можно. Стилист Вера Исаева подсказала несколько трендовых идей, если футболка уже набила оскомину.

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Майка или топ в рубчик

Несомненный лидер всех стильных топов. Универсальная майка впишется в любой образ, будь то строгий офисный «лук» или расслабленный casual для прогулки с собакой жарким днем. Вера:

«Топы в рубчик с высокой горловиной визуально вытягивают тело, главное, выбирайте белые или черные модели для этой цели».



Футболка-поло

Бессмертная классика, которая на некоторое время была отодвинута минималистичными вариантами футболок. К счастью, поло возвращается и позволяет создавать, на первый взгляд, самые невероятные сочетания. Поло можно сочетать и с юбками, и с брюками-палаццо. Стилист советует обратить особое внимание на микс поло и джинсов straight и boot-cut.

Бандо

Топ-бандо — настоящий тренд лета 2024. Кому-то может показаться не слишком удобным формат без бретелей, однако при правильном подборе белья под подобный топ, проблема исчезает. С топом-бандо можно смело создавать вечерние летние образы, но и днем бандо прекрасно «подружится» с джинсами и легкими брюками из льна.

Топ с воланами

Кроп-топ с рукавами воланами и дополнением из атласной юбки прекрасно заменит летнее платье. Объемные рукава сделают образ праздничным, хотя и в дневное время можно использовать топы с нестандартными рукавами, снижая градус яркости более спокойными элементами гардероба, например, белыми брюками прямого кроя.