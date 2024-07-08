Марго Робби впервые станет матерью: фото с прогулки в Италии

34-летняя австралийская актриса Марго Робби, звезда "Волка с Уолл-стрит", "Барби", "Однажды в... Голливуде" и двух "Отрядов самоубийц", впервые станет матерью.

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Фото с прогулки Марго с мужем - с британским продюсером и режиссёром Томом Акерли - на озере Комо в Италии публикует Daily Mail. На них прекрасно видно, что у актрисы заметно округлился живот.

В начале текущего года Робби поделилась планами сделать паузу в карьере.

Робби вышла за своего ровесника Акерли в 2016 году.