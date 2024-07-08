Дерматолог рассказал, кому необходимо пользоваться солнцезащитным кремом

Защищать кожу в ясную погоду следует людям с первым и вторым фототипами — с серьёзной степенью чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей.

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Пользоваться фильтрами рекомендуется обладателям «опасных» родинок на теле, а также тем, кто регулярно делает пилинг, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Если хочется получить загар, если хочется получить синтез витамина D, если у вас фототип не первый, второй — это когда вы рыжий, светлый, обгораете и так далее. Например, у вас третий фототип, который позволяет загорать, и нет родинок опасных, то почему бы не загорать телом. Это полезно и красиво, ничего в этом ужасного нет. Но это если нет каких-то противопоказаний к этому. Например, люди, которые делают пилинг, у нас всегда традиционно в дерматологии было разрешение, что да, вы не хотите стареть, вы делаете пилинги, у вас пигментация и так далее, то будьте добры, мажьте фильтром лицо, а телом загорайте. Но ещё раз, если у вас опасные родинки или вы находитесь в совсем южных регионах, где пекло, то там нельзя выходить без фильтра на теле. Понимаете, противопоказания для лица и тела разные, они отличаются. Почему я настаиваю, что телом можно загорать, потому что лицо круглый год под солнечными лучами. Именно поэтому лицо стареет быстрее, чем тело».



Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на юге России ожидается рекордная жара. В некоторых регионах на предстоящей неделе температура воздуха поднимется выше +40 градусов. Сильная жара ожидается в Донецке, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Херсоне. По словам синоптика, рекорды по температуре будут побиты не только для нескольких дней июля, но и для всего месяца.