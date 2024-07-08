Бывший «ангел» Victoria's Secret в бикини напугала фанатов новым образом

Шведская топ-модель Эльза Хоск в бикини опубликовала новые фото и напугала фанатов фигурой. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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35-летняя манекенщица примерила разные модели розовых неоновых купальников, состоящих из плавок и бюстгальтеров на бретелях. При этом звезда продемонстрировала тело с кубиками пресса, дополнив образ дополнила бейсболкой и расстегнутым комбинезоном.

Пользователи сети оценили внешность модели в комментариях под постом.

«Анорексия», «Вы будто не едите ничего», «Вас покормить?», «Очень худая», — возмутились они.



В июне Эльза Хоск снялась в крошечном бикини для журнала. 35-летняя манекенщица снялась в атласном купальнике зеленого цвета, состоявшем из бюстгальтера и крошечных плавок с тонкими завязками.