Анна Плетнева рассказала, как смогла похудеть после родов

Певица Анна Плетнева призналась в беседе с Voice, что похудела после родов с помощью спорта.

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Плетнева уточнила, что занимается единственным видом спорта – настольным теннисом. По словам артистки, она очень хороша в этом и часто обыгрывает своего тренера.

«Пока что ни один мужчина в моей жизни не обыграл меня в этом виде спорта», – заявила певица.



В мае Плетнева призналась, что навсегда запретила бывшему мужу общаться с их дочерью Варварой. Она не раскрывала подробностей разрыва с мужчиной, но отмечала, что жила с ребенком в аду и получала угрозы физической расправы.

Варвару воспитал второй супруг артистки – бизнесмен Кирилл Сыров. Девушка носит фамилию отчима, отказавшись от отцовской. Старшая дочь знаменитости живет и учится за границей. Плетнева рассказывала, что Варвара с детства хотела быть ветеринаром и она уверенно идет к реализации своей мечты, чем вызывает чувство гордости у всей семьи. В браке с Сыровым Плетнева родила вторую дочь Марию в 2006 году и сына Кирилла в 2009-м.