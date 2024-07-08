Врач дал советы по выбору хорошего антиперспиранта

Врач Агакишизаде: при выборе антиперспиранта ориентируйтесь на индивидуальные особенности. Летом справляться с потом и неприятным запахом помогают антиперспиранты и дезодоранты. При этом первые замедляют сам процесс потоотделения, а вторые — лишь маскируют запах. Многие предпочитают «тяжёлую артиллерию» и поэтому покупают антиперспиранты. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке.

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Как выбрать антиперспирант

Как рассказала «Доктору Питеру» врач-дерматовенеролог, онколог Нармин Агакишизаде, подбирать препарат стоит, ориентируясь на индивидуальные потребности и реакцию организма. Вот на что нужно обратить внимание при покупке:

Тип. Бывают антиперспиранты в формате стика, ролика, сухого спрея и крема.

Бывают антиперспиранты в формате стика, ролика, сухого спрея и крема. Состав. Некоторые компоненты в составе могут вызвать аллергию — тот же алюминий. Для чувствительной кожи подойдёт гипоаллергенный антиперспирант.

Некоторые компоненты в составе могут вызвать аллергию — тот же алюминий. Для чувствительной кожи подойдёт гипоаллергенный антиперспирант. Длительность действия. Подбирайте средство под ваш образ жизни и потребности.

Подбирайте средство под ваш образ жизни и потребности. Аромат. Тут опять же всё зависит от ваших предпочтений — кому-то по душе сильный аромат, а кому-то едва заметный.

Тут опять же всё зависит от ваших предпочтений — кому-то по душе сильный аромат, а кому-то едва заметный. Бренд. Некоторые производители специализируются на производстве продукции для чувствительной кожи, а кто-то — на длительности действия.

Некоторые производители специализируются на производстве продукции для чувствительной кожи, а кто-то — на длительности действия. Отзывы и рекомендации. Перед выбором стоит почитать мнения тех, кто воспользовался средством.

Также стоит подбирать антиперспирант с учётом своего образа жизни и физической активности. Например, для спортсменов есть специальные средства с усиленной формулой.

Как меньше потеть

Ранее дерматолог-косметолог Светлана Лапина рассказала, что для снижения потоотделения в домашних условиях можно скорректировать питание, например убрать из меню острое, алкоголь, чай, кофе, шоколад и какао или принимать контрастный душ и ванны с хвойными или дубовыми экстрактами.

Подойдут также уколы ботокса в подмышки. Подробности раскрыли в этом материале.