Телеведущая Ида Галич снялась топлес для бренда украшений

Телеведущая Ида Галич снялась топлес. Она позировала в откровенном образе для бренда ювелирных украшений и поделилась кадрами в личном блоге.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях:

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«Богиня», «Так нежно и красиво», «Вы шикарны», «Огонь», «Красота», «Ида восхитительна», «Идеальный образ для вас», «Вот когда не пошло, а невероятно тонко и изящно».



Артистка недавно показала в соцсетях, как похудела после отказа от алкоголя и десертов, а также увеличения физической активности. По словам звезды, без таких ограничений не добиться фигуры, которая ей нравится.

Блогер рассказывала, что во время беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году она начала активно тренироваться — посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогер была довольна результатами и недавно вновь начала соблюдать это правило. Однако звезда усложнила себе задачу — на месяц «взяла аскезу» и полностью исключила десерты из рациона.

Галич также взяла за правило каждый день проходить не менее 10 тысяч шагов. Телеведущая публиковала в соцсетях кадры с прогулок, отмечая, что не ложилась спать, пока не выполнит норму.

Блогер воспитывает четырехлетнего сына Леона, которого родила от Алана Басиева. Звезда сообщила о расставании с мужем в декабре 2020 года, не раскрывая причин разлада в отношениях.