Стилист рассказал о трендовых галстуках и как их правильно подобрать к костюму

Галстуки давно стали символом изысканности и стиля в мире мужской деловой моды. Сегодня мир галстуков охватывает разнообразные тенденции, отвечающие различным вкусам и случаям. От классических узоров до смелых и уникальных дизайнов — галстуки давным-давном не являются просто функциональным аксессуаром, они служат средством самовыражения. Какие галстуки нынче в моде?

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Смелые полоски

«Морской галстук» с широкими красными полосами, черный галстук с широкими золотыми полосами, зеленый галстук с жирными белыми полосами.

«Это универсальный вариант для официальных и полуофициальных нарядов — посмотрите, их носят первые лица государств. Он особенно эффектно смотрится в паре с однотонной рубашкой. Следите за правильным подбором сорочки и пиджака, чтобы избежать столкновения узоров», — объясняет стилист Андрей Медведев.



Геометрические узоры

Синий галстук с золотыми или медными треугольниками, красный галстук с белыми квадратами разного размера, черный галстук с разноцветными кругами, мелкие овалы, монотонная неконтрастная клетка — вариантов огромное множество.

«Лучше всего сочетать с однотонными рубашками или рубашками с неброскими узорами, чтобы не перегружать образ; подходит для официальных и повседневных мероприятий. Чтобы сохранить целостность образа, выбирайте классические цветовые сочетания. Лучше всего "плясать" от цвета костюма», — говорит стилист.



Цветочные узоры

Мужчины до сих пор с некоторым недоверием относятся к флоральным принтам — и напрасно, они сейчас в топе. Лавандовый галстук с белыми розами, черный галстук с разноцветными тюльпанами, синий галстук с золотыми маргаритками.

«Такой галстук универсален для формальных и повседневных нарядов, эффектно смотрится в паре с рубашкой светлого цвета — или, наоборот, с темными оттенками. Сорочка может быть в полоску или даже клетку, но обязательно смотрите на общую тональность — галстук должен быть ярче!», — предупреждает Андрей.



Однотонный атлас

Галстук из атласа глубокого бордового цвета, полуночного синего, насыщенного изумрудно-зеленого, пудрово-розового, ярко-алого, солнечно-желтого оттенка — перечислять можно очень долго.