Почти половина россиянок хотели бы сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности

Подавляющее большинство (76%) опрошенных россиян отмечают День семьи, любви и верности и дарят подарки своим близким. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Четверть россиян (25%) в этот день накрывают праздничный стол, 14% отправляются на совместную прогулку всей семьей, а 13% дарят близким людям ромашки — символ праздника. Респонденты также предпочитают отправиться в ресторан или за город (по 10%). Каждый одиннадцатый опрошенный запланировал поход в кино или на концерт в компании своей семьи.

Треть женщин (32%) старается оказать внимание всем членам семьи в этот день, 19% — только родителям, а 14% — либо своим детям, либо супругу. А вот среди мужчин ситуация несколько иная: лишь 19% готовы одарить подарками всю семью, еще столько же лишь своих родителей, а 13% — жену.

Чаще всего мужчины дарят на этот праздник цветы (17%), предметы для хобби (14%), деньги (11%) и украшения (10%). Женщины же предпочитают дарить сладости (24%), сертификаты (15%), а каждая десятая — спортивный инвентарь.

Каждый десятый опрошенный покупает украшение своим близким в этот день. Браслет оказался наиболее популярным изделием — 46% мужчин и женщин презентовали именно его своим родным. За ним следует кольцо (19%), колье (15%) и украшение с символом ромашки (11%).

Сами мужчины хотели бы получить в подарок деньги (24%), одежду (19%) или сладости. Каждой шестой (17%) женщине приятно было бы получить цветы (16%), сладости (15%), украшения (11%) или сертификат (10%).

Почти половина россиян (49%) задумались над тем, чтобы сделать предложение своей возлюбленной в этот день, 42% хотели бы символично сыграть свадьбу, а 8% уже сыграли свадьбу в эту дату. При этом, лишь четверть женщин (26%) хотели бы получить предложение руки и сердца в этот день, а 20% не уверены в желании приурочить помолвку к этой дате. Тем не менее, 50% женщин были бы не против сыграть свадьбу именно в этот день, а 13% так и поступили в прошлые годы.