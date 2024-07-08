Айза показала «стиль бомжа»

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала стиль бомжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость предстала с распущенными волосами, находясь в машине, надев светлую футболку и цветную клетчатую рубашку. Помимо этого, она воспользовалась вязаной сумкой.

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«Я уже заражаю друзей на стиль бомжа», — написала она, заявив, что друзья начали копировать ее стиль.



В июне Айза снялась в облегающем топе без бюстгальтера. Знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых стояла напротив зеркала в джинсовых куртке и штанах с разрезами.