Специалист объяснил, как можно выгодно приобрести одежду летом

Эксперт сервиса CDEK.Shopping Екатерина Зубенина раскрыл шесть секретов выгодного шопинга летом. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь россиянам порекомендовали использовать промокоды и кешбэк-сервисы, чтобы сэкономить деньги на покупке новых предметов гардероба. Кроме того, следует искать распродажи в ресейл-магазинах.

«Многие винтажные магазины проводят летнюю распродажу и сбыт старых поставок», — отметила она.



По словам Зубениной, важно также изучать социальные сети любимых брендов, чтобы отследить информацию о распродажах, скидках и различных конкурсах и розыгрышах. Часто выгодней приобретать новые вещи можно на зарубежных сайтах — в этом помогут специальные сервисы. К тому же нередко иностранные марки проводят распродажи.

«Убедитесь, что вы покупаете то, что вам действительно нужно. Спланируйте свои покупки заранее, чтобы не поддаваться соблазну импульсивных действий», — заявил специалист в заключение.



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