Эксперт назвал аксессуар, который изменит повседневный образ

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян назвал аксессуар, который изменит повседневный образ. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Очень простой и симпатичный способ украсить образ: надеваем браслет на щиколотку. Такая маленькая деталь добавляет нежной изюминки в самый базовый летний лук», — написал стилист.



Накануне Алеко Надирян назвал таким трендом одежду со знаками зодиака. Он заявил, что по тематическим атрибутам можно предугадать характер человека.

«Принт на футболке или тематические украшения сразу подскажут, с кем имеем дело: со строгой Девой или вечно оптимистичным Стрельцом», — поделился стилист.



Надирян также давал фешн-советы для летних образов. К примеру, стилист уточнил, что при подборе аутфита на пляж стоит не забывать о полотенце. Также он посоветовал не бояться сочетать несочетаемое этим летом — надевать кепку в элегантный образ, а косынку в спорт-шик. Стилист уточнил, что головные уборы вошли в перечень базовых аксессуаров из-за сильного солнца.