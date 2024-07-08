Какой цвет выбрать: купальники 2024

Этот предмет одежды мы всегда выбираем особенно тщательно. Очень важна модель, которая может скрыть недостатки и показать достоинства фигуры. Но не забываем, что цветовая гамма также играет большую роль.

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Черный и белый

Классика жанра. Цвета, которые никогда не выходят из моды. Черный визуально стройнит, делает фигуру более подтянутой. Белый особенно выигрышно смотрится на смуглой коже. Однако с белым цветом надо быть осторожным, как известно, этот цвет полнит. Кстати, можно приобрести белый верх, таким образом добавить пышности груди, и черный низ, чтобы казаться более худой.

Красный

Красный цвет для смелых, уверенных в себе девушках. Она себя чувствует звездой пляжа и не нее обращены все мужские взгляды. Кстати, обращаем внимание на качество ткани, из которой сшиты бикини. Так, у бренда belle you в капсуле Splashes в материале изделий использовали бифлекс — трикотажное полотно плотной структуры из специальных волокон, которые придают изделию эластичность и прочность. Ткань обеспечивает комфортную посадку на теле и не сковывает движений. Купальники из бифлекса не вытягиваются, не провисают, возвращаются к своей форме после растяжения. Они не выгорают на солнце, легко стираются и не требуют глажения.

Голубой и синий

Купальник цвета моря или неба – самые популярные у романтичных барышень. Дизайнеры работают над фасонами, чтобы создать модные изделия, но эти цвета неизменно переходят из одного сезона в другой. И можно понять почему. Голубые или синие купальники всегда красиво смотрятся, они не портят фигуру, при условии правильно выбранного фасона, и на фото радуют глаз.

Пастельные тона

Сюда можно отнести купальники классического бежевого с тонами корицы, персика, шоколада. Добавим, что бикини цвета нюд лучше всего выглядит на загорелом теле, поэтому приберегаем комплект или слитный вариант для середины, а может даже финала летнего отпуска.

Все оттенки зеленого

Как уверяют стилисты, в этом году зеленый цвет на пике популярности. Вы можете выбрать яркий салатовый или более сдержанные оттенки. Такой пляжный элемент гардероба особенно подойдет для блондинок и шатенок. Насыщенный зеленый оттенок непременно привлечет немало внимания.