Эксперты перечислили главные модные тренды этого лета

Модные редакторы перечислили восемь трендов лета 2024 года. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Glamour.

© Lenta.ru

В первую очередь читателей издания призвали обратить на предметы гардероба женственного стиля, среди которых юбки длины мини и макси, атласные платья и блейзеры. Кроме того, актуальность обретет эстетика «бизнес кэжуал», для которой характерны рубашки, брючные костюмы и юбки длины миди.

Популярными стали и прозрачные белые наряды, а также брюки с завышенной линией талии. Помимо этого, следует обратить внимание на спортивные вещи, считают эксперты. Сейчас одежду для спортзала носят и в повседневной жизни.

«Присмотритесь к нарядам с изображением розы — это самый модный принт лета. И цвет металлик», — добавляют авторы.



В заключение редакторы напомнили об актуальности ультракоротких шорт, которые появились в ассортименте таких модных домов, как Prada, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Isabel Marant и другие.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.