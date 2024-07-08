Жениться и не разориться: на чем можно сэкономить при организации свадьбы

Лето — пора свадеб. Чтобы отпраздновать это событие, многие пары до сих пор выбирают шумный праздник со множеством гостей, вместо скучных посиделок в кругу близких. Однако в нынешних реалиях, чтобы устроить пышное торжество, придется раскошелиться. По словам основателя event-агентства Романа Акалупина, сегодня средняя стоимость свадьбы на 30 человек составляет 600—750 тысяч рублей. Но наш эксперт подсказал, как можно грамотно распределить и оптимизировать траты так, чтобы праздник не ударил по бюджету молодой семьи. Если к расходам подходить с холодной головой, то сэкономить можно до 10—15% от общей суммы.

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Дата торжества

Обычно свадебное мероприятие планируют на выходные дни, чтобы и гости, и молодожены смогли отдохнуть после вечеринки перед рабочими буднями. Однако, если выбрать другой день, то можно неплохо сэкономить.

«Цена свадьбы в будни и выходные отличается: пятница и суббота — самые дорогие, воскресенье — немного доступнее, с понедельника по четверг цена ниже», — рассказывает Роман.



Готовимся заранее

Начинать планировать свадьбу лучше заранее — оптимально за 6—8 месяцев. Тогда у вас будет достаточно времени, чтобы выбрать для себя лучшие варианты. К тому же вы избежите переплаты за срочность. Эксперт:

«Стоимость важного для любой пары дня зависит от времени, когда они начали заниматься организацией. Переплата за срочность составит 30—50%, а вариантов площадок и специалистов будет в разы меньше, чем при своевременной организации».



Место для банкета

Одним из важнейших пунктов при планировании торжества является место, где собственно, оно пройдет. При этом расходы на площадку не должны превышать половину от всего бюджета. Роман:

«Если вы хотите сэкономить, в качестве места банкета можно выбрать коттедж за городом. Если такой возможности нет, лучше провести свадьбу в столице, а не за ее пределами. Экономия на аренде ресторана далеко за МКАДом приведет к дополнительным расходам на транспорт и размещение гостей».



Кроме того, стоимость можно снизить, перейдя на систему депозита вместо аренды.

Свадебный торт

Неочевидно, но факт: торт — достаточно дорогое удовольствие, а на практике часто получается так, что почти половина десерта остается, поскольку подача происходит в конце торжества.

«К этому моменту кто-то из гостей уже уехал, кто-то наелся, кто-то вовсе не любит сладкое. Если совсем отказаться от праздничного торта вы не готовы, можно заказать небольшой и с простым декором», — советует наш эксперт.



Шоу-программа

А вот на чем экономить не стоит, так это на шоу-программе. Понимаем, что хорошие ведущие, музыкальное сопровождение и оригинальное представление сегодня стоят недешево, но варианты сэкономить все же есть.

«Снизить расходы можно, например, обратившись к соло-исполнителям, а не музыкальной группе», — рассказывает Роман.



Кстати, сэкономить можно и на декоре, если украсить помещение в стиле минимализм. К тому же это сегодня даже в моде.