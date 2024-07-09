Кейт Бекинсейл похвасталась кадрами у бассейна в эффектном бикини

Британская актриса и модель Кейт Бекинсейл минувшие выходные провела на природе. 50-летняя знаменитость отдохнула с подругой у бассейна. Соответствующими кадрами она поделилась на странице личного блога. Кейт с удовольствием показала поклонникам свои стройные формы в купальнике.

© WomanHit.ru

Для отдыха Бекинсейл выбрала эффектное темно-желтое бикини без бретелек. Актриса собрала свои длинные волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж. В качестве аксессуаров Кейт примерила солнцезащитные очки в форме сердец, бант и золотые сережки. На одном из фото модель засветила свою татуировку — глаза любимого питомца.

«Девичник, вайб (атмосфера — прим.ред.) 60-х», — написала Кейт Бекинсейл под своими новыми фотографиями.



Поклонники артистки пришли в восторг от ее стройной фигуры. В комментариях фанаты Кейт оставили ей большое количество комплиментов. Пользователи Сети пожелали Бекинсейл хорошего отдыха.