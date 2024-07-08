Транспарентная или блюр: в чем различия пудр для лица и как выбрать свою
Если вы думали, что пудра подходит лишь для завершающего этапа макияжа, спешим разбить ваши иллюзии — пудра может использоваться и как самостоятельный продукт, в зависимости от ваших потребностей. Визажист Ильяна Молчанкова провела нам виртуальную экскурсию по миру пудр для лица.
Транспарентная пудра
Все мы помним звездные фейлы, когда на фото селебритис «сверкали» белыми пятнами на лицах. Виновница — транспарентная пудра. Она выпускается чаще всего в формате рассыпчатой пудры и всегда белого цвета. Визажист: «Когда вы ее только нанесли, она вообще никак не ощущается на коже, но если переборщить, на фото вы получите те самые блики». Транспарентную пудру стоит присмотреть в свою косметичку девушкам с жирной кожей, так как она прекрасно фиксирует макияж и не дает ему «уплыть». Чтобы избежать бликов на фото, после нанесения пудры используйте мист.
Блюр
Пудра с эффектом фотошопа. Визуально блюр-пудра сглаживает рельеф кожи, что особенно оценят обладательницы расширенных пор. Пудру можно обновлять, главное, избегать повторного нанесения на Т-зону девушкам с жирной кожей, так как пудра может провалиться в поры и еще больше акцентировать на них внимание. Блюр-пудру можно использовать соло, а можно наносить и поверх тонального крема.
Пудра в шариках
Каких-то десять лет назад бьюти-средства в шариках были невероятно популярны. Сегодня такая пудра не так распространена, однако ей стоит воспользоваться, если вы хотите скрыть несовершенства, но не хотите использовать тональный крем летом. Ильяна: «Не бойтесь цветных шариков, оттенки смешиваются и вы получаете ровный тон на коже».
Минеральная пудра
Пудра, которую обожают девушки с чувствительной кожей. Ее состав более натуральный, производители часто добавляют в продукт антибактериальные вещества, чтобы не вызвать раздражения, а также для защиты кожи от солнца. Помните, что минеральная пудра сушит кожу, поэтому хорошо увлажните лицо перед нанесением продукта.