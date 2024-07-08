Транспарентная или блюр: в чем различия пудр для лица и как выбрать свою

Если вы думали, что пудра подходит лишь для завершающего этапа макияжа, спешим разбить ваши иллюзии — пудра может использоваться и как самостоятельный продукт, в зависимости от ваших потребностей. Визажист Ильяна Молчанкова провела нам виртуальную экскурсию по миру пудр для лица.

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Транспарентная пудра

Все мы помним звездные фейлы, когда на фото селебритис «сверкали» белыми пятнами на лицах. Виновница — транспарентная пудра. Она выпускается чаще всего в формате рассыпчатой пудры и всегда белого цвета. Визажист: «Когда вы ее только нанесли, она вообще никак не ощущается на коже, но если переборщить, на фото вы получите те самые блики». Транспарентную пудру стоит присмотреть в свою косметичку девушкам с жирной кожей, так как она прекрасно фиксирует макияж и не дает ему «уплыть». Чтобы избежать бликов на фото, после нанесения пудры используйте мист.

Блюр

Пудра с эффектом фотошопа. Визуально блюр-пудра сглаживает рельеф кожи, что особенно оценят обладательницы расширенных пор. Пудру можно обновлять, главное, избегать повторного нанесения на Т-зону девушкам с жирной кожей, так как пудра может провалиться в поры и еще больше акцентировать на них внимание. Блюр-пудру можно использовать соло, а можно наносить и поверх тонального крема.

Пудра в шариках

Каких-то десять лет назад бьюти-средства в шариках были невероятно популярны. Сегодня такая пудра не так распространена, однако ей стоит воспользоваться, если вы хотите скрыть несовершенства, но не хотите использовать тональный крем летом. Ильяна: «Не бойтесь цветных шариков, оттенки смешиваются и вы получаете ровный тон на коже».

Минеральная пудра

Пудра, которую обожают девушки с чувствительной кожей. Ее состав более натуральный, производители часто добавляют в продукт антибактериальные вещества, чтобы не вызвать раздражения, а также для защиты кожи от солнца. Помните, что минеральная пудра сушит кожу, поэтому хорошо увлажните лицо перед нанесением продукта.