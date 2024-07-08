Четыре необходимые вещи, чтобы собрать летний образ в стиле бохо

Бохо снова входит в тренды, а это значит, пора пополнить гардероб вещами в свободном стиле. Имиджмейкер Алиса Голубкова рассказала, какие предметы гардероба в бохо стилистике нужны вам до конца этого лета.

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Объемные сарафаны

Легкие длинные сарафаны — мастхэв любого лета, однако сарафаны в стиле бохо в любом случае будут отличаться от классических моделей.

Алиса:

«Бохо — это коричневый, белый, красный, голубой и бежевый цвет. Старайтесь придерживаться этой гаммы».



Кстати, юбка сарафана может быть многоярусной, это очень приветствуется. Объем — главное в таком образе.

Широкие джинсы

Если какое-то время назад джинсы, даже широкие, не входили в список мастхэв вещей в бохо-гардеробе, сегодня без них трудно представить летний бохо-образ. Наш эксперт советует присмотреться к мешковатым моделям — вы будете в невероятном тренде. Но при этом учитывайте и особенности своей фигуры, хорошая посадка имеет не меньшее значение, чем сама трендовая модель.

Сапоги

Да, летом можно позволить себе даже сапоги, но при условии, что вы придерживаетесь конкретного образа.

Алиса:

«Выбирайте сапоги с широким голенищем, но если слишком жарко, замените сапоги на сандалии с объемными ремешками».



Широкие блузки

Помимо того, что бохо-блуза никогда не бывает приталенной, материал имеет не меньшее значение. Натуральные ткани с перфорацией и бахромой — ваш идеальный вариант на лето. К слову, такая блузка будет идеальным дополнением к тем же бэгги-джинсам.