48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала кадры в купальнике

После выхода последнего эпизода «Клона» многие актеры ушли в затишье, но только не Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади. Знаменитость до сих пор попадает в заголовки мировых таблоидов, а за ее жизнью в инстаграме* следят больше 20 миллионов человек. Неудивительно. 48-летняя актриса идет в ногу со временем — снимает шуточные рилсы и время от времени публикует кадры в купальнике.

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Последняя серия кадров восхитила поклонников особенно: Джоанна показала фигуру с разных ракурсов и доказала, что даже в зрелом возрасте можно носить открытый купальник и выглядеть сногсшибательно.

«Лучше Жади», «Мне 25, я так не выгляжу», «Невероятная Джованна», «Видна большая работа над собой, так держать», — написали звезде поклонники.



Такая фигура, правда, досталась Джованне не просто так. Спорт и правильное питание прочно вошли в жизнь актрисы, когда после рождения двойни она набрала 10 килограммов. Распрощавшись с лишним весом, она продолжила интенсивные тренировки. Занятия два раза в неделю под присмотром тренера и отсутствие булочек в рационе — и вы обладательница роскошной фигуры.

Недавно, к слову, актриса встретилась с коллегой по «Клону» Мурило Бенисио. Звезды записали шуточный ролик о том, как выглядела бы совместная жизнь Жади и Лукаса, если бы они до сих пор были вместе.

* Запрещен в РФ.