Александр Рогов назвал звезду, образами которой следует вдохновляться

При температуре +30, которая наблюдается даже в северных регионах России, порой непросто подобрать модный лук, в котором будет не только нежарко, но и комфортно. Народный стилист вопрос своих читательниц предвидел и опубликовал подборку идеальных образов на лето, которые носит Зои Кравитц. Именно ее «расслабленным стилем» Александр Рогов советует вдохновляться, ведь она, по словам эксперта, икона стиля.

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«Берите на вооружение», — добавил стилист и составил целый список необходимых на грядущий сезон вещей:



простые футболки и майки, юбки в пол, платья-комбинации, шлепки и топсайдеры, а также мужские рубашки. А как их сочетать, смотрите на фото.

К слову, давние читательницы телеграм-канала Александра Рогова уже знают, какую вещь стоит в этом сезоне достать из архивов, что станет маст-хэвом сезона, а также какой аксессуар может сделать трендовым даже самый скромный образ.