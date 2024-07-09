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Александр Рогов назвал звезду, образами которой в этом сезоне следует вдохновляться

При температуре +30, которая наблюдается даже в северных регионах России, порой непросто подобрать модный лук, в котором будет не только нежарко, но и комфортно. Народный стилист вопрос своих читательниц предвидел и опубликовал подборку идеальных образов на лето, которые носит Зои Кравитц. Именно ее «расслабленным стилем» Александр Рогов советует вдохновляться, ведь она, по словам эксперта, икона стиля.

Александр Рогов назвал звезду, образами которой следует вдохновляться
© Super.ru
«Берите на вооружение», — добавил стилист и составил целый список необходимых на грядущий сезон вещей:

простые футболки и майки, юбки в пол, платья-комбинации, шлепки и топсайдеры, а также мужские рубашки. А как их сочетать, смотрите на фото.

К слову, давние читательницы телеграм-канала Александра Рогова уже знают, какую вещь стоит в этом сезоне достать из архивов, что станет маст-хэвом сезона, а также какой аксессуар может сделать трендовым даже самый скромный образ.

Тренды
Александр Рогов