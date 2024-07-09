Дерматолог дал несколько простых советов по уходу за кожей

Консультант-дерматолог доктор Бав Шергилл специализируется на лечении рака кожи. Он также состоит в Британской ассоциации дерматологов. Вот его лучшие советы, связанные с уходом за кожей.

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Лучше меньше, чем больше. Большинству людей не нужно ничего, кроме базового очищающего и увлажняющего средства, а также солнцезащитного крема.

Некоторым типам кожи нужно больше средств. Например, если у вас кожа шелушится, сухая и красная.

Увлажняющие средства не наполняют кожу водой. Они обеспечивают защитный барьер и позволяют организму переносить воду из глубинных слоёв кожи в верхние.

Дорогие кремы не обязательно лучше дешёвых. Иногда мы платим больше за брендинг, упаковку и ценим больше дорогие вещи. Также имеет смысл брать более дорогие средства с определёнными ингредиентами при наличии особых потребностей.

Кремы против старения могут быть полезны. Исследования показывают, что химические вещества на основе витамина, А (ретинол и ретиноевая кислота) могут улучшить внешний вид тонких линий. Однако в больших дозах они вызывают раздражение.

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Нет никакой разницы между мужскими и женскими средствами по уходу за кожей. У этих продуктов просто разные упаковки и ароматы.

Вам не нужны отдельные дневной и ночной кремы. Если вы пользуетесь кремом с ретинолом, то лучше его наносить на ночь.

Избегайте употребления большого количества алкоголя. Если тело обезвожено, то станет обезвоженной и кожа. Поддерживайте водный баланс и питайтесь здоровой пищей. Особенно полезны продукты и добавки с витаминами C и E.

Подумайте о том, что вы носите. В солнечные месяцы носите широкополую шляпу в промежуток между 11:00 и 15:00. Особенно полезно это для мужчин, которые теряют волосы на макушке.

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